Yusuf'un menajeri bombayı patlattı! Lille'den sonraki durağı en sonunda netleşti - Haberler Spor
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Yusuf'un menajeri bombayı patlattı! Lille'den sonraki durağı en sonunda netleşti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Lille ve CSKA Moskova'nın prensipte anlaşmaya vardığını açıkladı. Yusuf, Rus ekibiyle sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'ya transfer olmak üzere. Rus kulübü Yusuf Yazıcı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacak. Oyuncunun menajeri Adem Cebeci, milli futbolcunun CSKA Moskova ile sözleşme imzalamaya çok yakın olduğunu söyledi.

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GÖRÜŞMELER BİTTİ

Adem Cebeci'nin Rus basını Sport 24'e yaptığı açıklamayı aktaran FutbolArena'nın haberinde, görüşmelerin bittiği vurgulandı.

"ANLAŞMAYA VARILDI"

Adem Cebeci, "Yusuf Yazıcı'nın CSKA Moskova ile sözleşme imzalaması çok yakın. Kulüpler prensipte anlaşmaya vardı. Görüşmeler son derece olumlu ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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