Yusuf Şimşek: "Maçın sonucunu hakem tayin etti"
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Yusuf Şimşek: "Maçın sonucunu hakem tayin etti"

İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR - Haberler | Spor

- Yusuf Şimşek: "Maçın sonucunu hakem tayin etti" Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Samsunspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada maçın sonucunu hakem Burak Pakkan'ın tayin ettiğini söyledi.

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- Yusuf Şimşek: "Maçın sonucunu hakem tayin etti"

SAMSUN - Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Samsunspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada maçın sonucunu hakem Burak Pakkan'ın tayin ettiğini söyledi.

TFF 1. Lig'in 29. hafta müsabakasında deplasmanda Samsunspor'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Yusuf Şimşek, hakem Burak Pakkan'a yüklendi.

"Maçın sonucunu hakem tayin etti"

Hakemin iyi bir maç yönetmediğini vurgulayan Yusuf Şimşek, "Bence maçın skorunu hakemler tayin etti. Bizim ilk yarıda attığımız bir gol var, bu nasıl bir ofsayt bize bir açıklasın. Akşam evine gidince pozisyonu bir seyretsin. Bunu federasyon da seyretsin. Biz ilk defa konuşuyoruz hakemlerle ilgili. Bu konuda çok üzgünüz, emeklerimize yazık. Nasıl bu işten evine, çocuğuna ve sevdiklerine ekmek götürüyorsa bizde bu işten evimize ekmek götürüyoruz. O yüzden biraz daha dikkatli olmalılar. Hele ki ligin sonu gelmiş. Bazı takımlar şampiyonluğa bazı takımlar ise düşmeye oynuyor. Hakemlerin biraz daha temkinli olmaları lazım. Hele ki yan hakemin gözünün önünde olan pozisyon ve ofsayt ile alakası yok. Söylenecek çok fazla şey yok, bizimde çok üzülecek vaktimiz yok. Hemen tesislerimize gidip İstanbulspor maçının hazırlıklarına başlayacağız" dedi.

Yusuf Şimşek: 'Maçın sonucunu hakem tayin etti'
Yusuf Şimşek: 'Maçın sonucunu hakem tayin etti'
Yusuf Şimşek: 'Maçın sonucunu hakem tayin etti'
Yusuf Şimşek: 'Maçın sonucunu hakem tayin etti'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR

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