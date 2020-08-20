Yusuf Namoğlu kimdir? Yusuf Namoğlu nereli, kaç yaşında? Yusuf Namoğlu, Rize'de doğdu. Siyasetçi olarak tanınsa da eski futbol hakemidir. İstanbul'da başladığı eğitimine Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümünde devam etti. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kurucu genel başkanlığını yaptı. Yusuf Namoğlu hangi partiden?

Namoğlu, Türk Futbol Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulundu. Siyasete de atılarak İstanbul milletvekillliğini üstlendi. Merkez Hakem Kurulu başkanlığı yapan Namoğlu, görevinden istifa etmiştir. İşte, Yusuf Namoğlu hakkında detaylar...

YUSUF NAMOĞLU KİMDİR?

Namoğlu, 8 Şubat 1947 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Beşiktaş Ortaköy Kılıç Ali Paşa İlkokulunda, Ortaköy Gaziosmanpaşa Ortaokulu ve Maçka Lisesinde okudu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümünden 1971 yılında, İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu.

1971 yılında futbol hakemliğine başlayan Namoğlu, 1992 yılına kadar hakemlik yaptı. Yusuf Namoğlu, bunun 12 yılını FIFA kokartlı hakem olarak görev aldı. 1994 yılından itibaren UEFA'da gözlemci ve Maç Delegesi olarak bulundu. 1989 yılında Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kurucu genel başkanlığı ve Türk Futbol Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Serbest İnşaat Mühendisi, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı, Uluslararası Futbol Hakemliği, XIX., XX. dönem İstanbul milletvekilliği, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı ile Beşiktaş belediye başkanlığı görevlerinde yer aldı.

Evli ve bir çocuk babası olan Yusuf Namoğlu, 2011 yılında Merkez Hakem Kurulu başkanlığına getirildi. 2019 yılı Şubat ayında görevinden istifa etti.