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Yusuf Erdoğan, Trabzon'da

İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin - Haberler | Spor

- Yusuf Erdoğan, Trabzon'da Bordo-mavililerin anlaşmaya vardığı Yusuf Erdoğan: "Yuvama döndüğüm için mutluyum" Trabzonspor'un, Kasımpaşa'dan transfer ettiği Yusuf Erdoğan, bordo-mavili takıma döndüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, "4 yıl önce veda ederken hayal kırıklıkları ve göz...

TRABZON (İHA) - - Yusuf Erdoğan, Trabzon'da

Bordo-mavililerin anlaşmaya vardığı Yusuf Erdoğan :

"Yuvama döndüğüm için mutluyum"

TRABZON - Trabzonspor'un, Kasımpaşa'dan transfer ettiği Yusuf Erdoğan, bordo-mavili takıma döndüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, "4 yıl önce veda ederken hayal kırıklıkları ve göz yaşlarıyla ayrılmıştım. Bugün ise aynı duyguları sevinç göz yaşları olarak geri alıyorum" dedi.

Trabzonspor'un, Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Yusuf Erdoğan, kente geldi. Tarifeli uçak ile saat 10.30 sıralarında Trabzon'a inen başarılı oyuncuyu kulüp görevlileri karşıladı.

Yusuf Erdoğan, burada basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, çok mutlu olduğunu aktararak, "Öncelikle çok mutluyum tekrar evime döndüğüm için. Buradan 4 yıl önce veda ederken hayal kırıklıkları ve göz yaşlarıyla ayrılmıştım. Bugün ise aynı duyguları sevinç göz yaşları olarak geri alıyorum. Çok şey kazanmış, tecrübe edinmiş bir Yusuf Erdoğan olarak geri dönüyorum. Bu şampiyonluk kadrosunda olmak benim için bir hayaldi. Çok mutluyum, bu kadroda olmam için bana şans veren hocalarıma ve başkanlarıma çok teşekkür ederim. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Yusuf Erdoğan, sağlık kontrollerinden geçmek üzere kendisini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı.

Yusuf Erdoğan, Trabzon'da

Yusuf Erdoğan, Trabzon'da

Yusuf Erdoğan, Trabzon'da

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İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin - Spor Haberleri

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