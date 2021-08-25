Yusuf Erdoğan: Milli araya namağlup girmek istiyoruz
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Yusuf Erdoğan: Milli araya namağlup girmek istiyoruz

Yusuf Erdoğan: Milli araya namağlup girmek istiyoruz
Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Haberler | Spor

"Dolu statlara oynamayı özlemişiz""Tek hedefimiz Galatasaray maçını kazanmak"Olgucan KALKAN / - Kasımpaşa'nın tecrübeli futbolcusu Yusuf Erdoğan, "Son maçımızı kazandığımız için mutluyuz. 4 puan iyi denilebilecek bir puan. Milli ara öncesinde de Galatasaray ile yine kendi sahamızda oynayacağız.

"Dolu statlara oynamayı özlemişiz"

"Tek hedefimiz Galatasaray maçını kazanmak"

Olgucan KALKAN/ - Kasımpaşa'nın tecrübeli futbolcusu Yusuf Erdoğan, "Son maçımızı kazandığımız için mutluyuz. 4 puan iyi denilebilecek bir puan. Milli ara öncesinde de Galatasaray ile yine kendi sahamızda oynayacağız. Seyirci ve saha avantajımızı kullanıp, namağlup olarak milli araya girmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Kasımpaşa'da hazırlıklar devam ediyor. Lacivert beyazlı ekibin tecrübeli futbolcusu Yusuf Erdoğan, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Milli araya namağlup şekilde girmek istediklerini belirten Yusuf Erdoğan, "Sezonun ilk 2 maçını da kazanmak için oynadık. İlk hafta iyi oynadığımız bir maçı son dakikalarda yediğimiz golle 1 puan alarak bitirdik. İçeride her zaman bilindiği gibi galibiyet parolasıyla çıktık. İçeride iyi oynayan bir takımız. Kazandığımız için mutluyuz. 4 puan iyi denilebilecek bir puan. Milli ara öncesinde de Galatasaray ile yine kendi sahamızda oynayacağız. Seyirci ve saha avantajımızı kullanıp, namağlup olarak milli araya girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. "DOLU STATLARA OYNAMAYI ÖZLEMİŞİZ"Taraftarlarını özlediklerini ifade eden Yusuf Erdoğan, "Futbol gerçekten seyirciyle güzel. Biz de seyircimize kavuştuğumuz için mutluyuz. Futbol onlarla güzel. Biz taraftarımızla bütün olabilen bir takımız. Öncelikle bütün taraftarlarımızı aşılarını olarak sahamıza bekliyoruz. İnşallah vakaların düştüğü, bittiği bir sezon olur. Biz de dolu statlara oynamayı özledik. İnşallah bir an önce onlara kavuşuruz" şeklinde konuştu."TEK HEDEFİMİZ GALATASARAY MAÇINI KAZANMAK"

Yeni teknik direktörleri Cihat Arslan ile ilgili de konuşan Yusuf Erdoğan, "Cihat hoca gerçekten bu lige ismini hem futbolcuyken hem de teknik direktörken kazımış bir isim. Buranın hamurunu bilen birisi. Kaptanlık yapmış, şampiyonluk yaşamış bir isim. O yüzden o da yabancılık çekmedi burada. Biz Türk futbolcular olarak kendisini zaten tanıyoruz. İyi bir iletişimimiz var. Yabancı arkadaşlar da iyi bir iletişim kurdu. Hocayla iletişime geçmek bizim için zor olmadı. Güzel oldu. Hocaya da ilk maçını kazandırdığımız için mutluyuz. Ona armağan ettik maçı. Güzel bir sinerji var takımda. Her şey güzel gidiyor. Büyük maçları kazanmanın hazzı her zaman güzeldir. Şu an için tek hedefimiz Galatasaray maçını kazanmak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan

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