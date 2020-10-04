Yusuf Erdoğan attığı gol sonrası, G.Saray yedek kulübesi önünde kayarak sevindi

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarında Yusuf Erdoğan muhteşem bir gole imza attı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın kapısından dönen oyuncu attığı gol sonrasında sarı-kırmızılıların yedek kulübesinin önünde kayarak büyük sevinç yaşadı.

Kasımpaşa-Galatasaray maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan, Galatasaray maçının ilk yarısının son dakikalarında harika bir gole imza attı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın kapısından dönen yetenekli oyuncu, sarı kırmızılılara attığı golden sonra Galatasaray yedek kulübesinin önünden geçti ve sevincini kayarak yaşadı.

Yusuf Erdoğan'ın attığı gol ve yaşadığı sevinç sosyal medyada gündem haline geldi.

GALATASARAY'LA ANLAŞMIŞTI

Geçen sezon Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray ile anlaşan Yusuf'un, bedelli askerlik yaptığı dönemde sarı-kırmızı formayla fotoğraf çektirmesi ve bunun medyaya yansıması sonucu transfer yatmıştı. Yusuf da bunun üzerine Kasımpaşa'nın yolunu tutmuştu.

28 yaşındaki kanat oyuncusu Paşa'ya transfer olduktan sonra konuyla ilgili düşüncelerini dile getirmiş, Galatasaray formasını giymesinin abartılmaması gerektiğini ifade etmişti.