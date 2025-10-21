Yusuf Akçiçek GOL izleme linki var mı (Al Hilal - Al Sadd)?

Futbolseverler, Al Hilal - Al Sadd maçında Yusuf Akçiçek'in attığı golü izlemek için arayışta. Maçtaki bu kritik gol, sosyal medyada ve spor gündeminde kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar, Akçiçek'in ağlarla buluşturduğu bu güzel golün izleme bağlantısını merak ediyor.

YUSUF AKÇİÇEK GOL İZLEME LİNKİ VAR MI

Asya Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Al Hilal ile Al Sadd karşı karşıya geldi. Mücadele oldukça tempolu başladı ve iki ekip de ilk dakikalardan itibaren etkili ataklar geliştirdi.

Karşılaşmanın golsüz devam ettiği dakikalarda sahneye çıkan milli futbolcumuz Yusuf Akçiçek, takımını öne geçiren golü kaydetti. Theo Hernandez'in kullandığı serbest vuruşta, topu altıpas içinde kontrol eden Akçiçek, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırarak Suudi Arabistan kariyerindeki ilk golünü attı.

Golden sonra oyunun kontrolünü eline alan Al Hilal, 40. dakikada Koulibaly ve 81. dakikada Milinkovic-Savic ile iki gol daha bularak farkı açtı. Karşılaşmanın sonunda sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan ev sahibi ekip, taraftarlarını sevince boğdu.

Konuk ekip Al Sadd, 63. dakikada Roberto Firmino'nun ayağından bulduğu golle farkı bire indirse de geri dönüş için yeterli olamadı. Mücadelenin kalan bölümünde skor değişmeyince sahadan üç puanla ayrılan taraf Al Hilal oldu.

Yusuf Akçiçek golünü Bein Sports platformlarından izleyebilirsiniz.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Bu sonuçla Al Hilal, puanını 9'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Al Sadd ise yalnızca 2 puanda kalarak 9. sırada yer aldı. Turnuvada yoluna kayıpsız devam eden Al Hilal, şampiyonluk için önemli bir adım attı.