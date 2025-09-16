Yusuf Akçiçek gol izleme linki var mı (Al Hilal EL Dehil)?

Al Hilal ile Al Duhail arasında oynanacak AFC Şampiyonlar Ligi karşılaşması, Spor Smart ve Smart Spor HD kanallarından canlı olarak yayınlanıyor. Peki, Yusuf Akçiçek gol izleme linki var mı?

MAÇIN GÜNÜ VE SAATİ

Karşılaşma 16 Eylül 2025 Salı günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 21:15'te başladı.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

AFC Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak bu önemli mücadele, Suudi Arabistan'ın Riyadh kentinde bulunan Kingdom Arena Stadyumu'nda gerçekleşiyor.

SPOR SMART FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

• Kanal: Spor Smart

• Yayın: D-Smart 77. kanal

• Uydu: Türksat

• Yayın Türü: Şifreli

• İnternet Üzerinden İzlenebilir: Evet

SMART SPOR HD FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

• Kanal: Smart Spor HD

• Yayın: D-Smart 77. kanal

• Uydu: Türksat

• Yayın Türü: Şifreli

• İnternet Üzerinden İzlenebilir: Evet

YUSUF AKÇİÇEK GOL İZLEME LİNKİ VAR MI?

Al Hilal formasıyla ilk maçına çıkan Yusuf Akçiçek, golünü attı ancak iptal edildi.

Yusuf Akçiçek'in iptal edilen golünü beIN SPORTS platformlarından izleyebilirsiniz.