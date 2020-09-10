Yurtta hava durumu Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Avrupa yakası kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,...

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Avrupa yakası kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Avrupa yakası kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 42

Antalya: Az bulutlu ve açık 37

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

(İHA)

Kaynak: İHA