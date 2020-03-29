Yurt genelinde 'koronavirüs sessizliği' GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Samsun kent merkezinin havadan görüntüleri Boş yollar Kıyı şeridi ve parklar Parktaki güvercinler SAMSUN - Samsun'da, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Anıtı ve kentin işlek caddelerinde sakinlik yaşanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Samsun kent merkezinin havadan görüntüleri

Boş yollar

Kıyı şeridi ve parklar

Parktaki güvercinler SAMSUN - Samsun'da, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Anıtı ve kentin işlek caddelerinde sakinlik yaşanıyor. Trafik yoğunluğunun da azaldığı kentte, drone ile çekilen görüntülerde kentteki sakinlik dikkati çekti.

Kaynak: AA