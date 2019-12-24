Yurt dışından gelen radyo ve televizyonlardan bir kereye mahsus ücret alınacak

24.12.2019 08:04 | Son Güncelleme: 24.12.2019 08:49

Yurt dışından ülkeye ithalat ile sokulan radya, televizyon, uydu alıcısı, video ve birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel ve işitsel yayınları alabilen cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere ücret alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile 2020 yılından itibaren geçerli olacak şekilde, bir defaya mahsus ücret alınmasına karar verildi.

140 EKRAN İÇİN 40 EURO VERGİ

Buna göre televizyonlarda 51 ekrana kadar 10 euro, 52 ekran-67 ekran arası 16 euro, 68 ekran-85 ekran arası 22 euro, 86 ekran-116 ekran arası 34 euro, 117 ekran-148 ekran arası 40 euro, 148 ekran ve yukarısı için 80 euro, oto televizyonu için ise 8 euro ücret alınacak.

VİDEO CİHAZLARDAN 18 EURO ALINACAK

Radyolarda ise cep tipi, 1 euro, saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar ve ışıldaklar ve radyolu vantilatörlerden 1 euro, oto radyo alıcılarından 1 euro, taşınabilir radyo alıcılarından 2 euro ücret alınacak.

Video cihazlardan ise 18 euro alınacak.

HANGİ CİHAZDAN NE KADAR ÜCRET ALINACAK?

Resmi Gazete'de hangi cihazdan ne kadar ücret alınacağı yayınlandı.

1. Televizyon

- 51 Ekrana kadar (51 dahil) 10 euro

- 52 Ekran-67 Ekran arası (67 dahil) 16 euro

- 68 Ekran-85 Ekran arası (85 dahil) 22 euro

- 86 Ekran-116 Ekran arası (116 dahil) 34 euro

- 117Ekran-148 Ekran arası (148 dahil) 40euro

- 148 Ekrandan yukarısı 80euro

- Oto Televizyonu 8euro

2. Radyolar

- Cep tipi radyo alıcıları 1 euro

- Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronik org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, ışıldaklar ve radyoluvantilatörler 1euro

- Oto radyo alıcıları 1 euro

- Taşınabilir radyo alıcıları 2 euro

3. Videolar 18 euro

4. Set Üstü Medya Kutulan (Set Top Box) ile her türlü uydu alıcı cihazları7 euro

5.BİRLEŞİK CİHAZLAR (KOMBİNE)

a) Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar

- Televizyon-Radyo 9 euro

- Televizyon -Radyo-Teyp 13 euro

- Televizyon-Video 19 euro

- Televizyon-Radyo-Video 21 euro

b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar euro

- Cep tipi radyo kasetçalar(radyo- walkman) 1 euro

- Taşınabilir (pilli) radyo - pikap 3 euro

- Taşınabilir (pilli) radyo-kasetçalar 3 euro

- Oto Radyo-Kasetçalar 3 euro

- Oto Radyo-Kompakdiskçalar 4 euro

- Taşınabilir(pilli)Radyo-Kompakdiskçalar 4 euro

- Radyo-Kasetçalar 5 euro

- Radyo-Kompakdiskçalar 7 euro

- Radyo-Pikap 7 euro

- Radyo-Kasetçalar-Pikap 14 euro

- Radyo-Kasetçalar-Pikap-Kompakdiskçalar 18 euro

- Radyo-Kasetçalar-Kompakdiskçalar 18 euro

6. Diğer Cihazlar

- Cep Tipi Radyolu Mp3-Mp4 Çalar vb. 2 euro

- Radyo ve/veya TV'li navigasyon cihazları 7 euro

- Radyo ve/veya TV'li DVD-VCD player vb. 15 euro

- Radyo ve/veya TVİi ev sinema sistemleri 15 euro

- Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları 10 euro

7. Cep Telefonları 20 euro

8. Bilgisayarlar ve Tablet Bilgisayarlar 10 euro

9. Yukarıda sayılan cihazlar dışında kalan her türlü cihazlar 18 euro

Kaynak: DHA