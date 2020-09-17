Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Eylül haftasında 30,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
17.09.2020 14:49 | Son Güncelleme: 17.09.2020 14:52

Yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Eylül haftasında 30,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Eylül haftasında net 30,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 32,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi satarken, 5,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 4 Eylül itibarıyla 20 milyar 774,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 899,1 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 5 milyar 650,4 milyon dolardan 5 milyar 571,4 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 5,3 milyon dolarlık alışla 253,9 milyon dolardan 259,2 milyon dolara çıktı.

Kaynak: AA

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