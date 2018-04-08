Yurt Dışında Eğitim Maliyetleri

IEFT Genel Müdürü Deniz Akar, yurt dışında eğitim görmenin maliyetleri hakkında Wise TV'ye konuştu.

Akar, yurt dışı eğitimi denilince ailelerde ve öğrencilerde bu eğitimin çok masraflı olacağının düşünüldüğünü, ancak Amerika, İngiltere ve Kanada hariç, diğer Avrupa ülkelerinde eğitim görmenin Türkiye'deki özel okul ücretlerinden bile daha düşük olduğunu ifade etti.