Yürekler ağza geldi! Bir anda yerde kalan Başakşehir'in yıldızı apar topar hastaneye kaldırıldı
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşan Başakşehir'de yıldız futbolcu Serdar Gürler sakatlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Deneyimli futbolcunun son durumunun hastanede çekilecek tomografinin ardından netleşeceği öğrenildi.
Çaykur Rizespor- Başakşehir mücadelesinde Serdar Gürler sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.
TOMOGRAFİSİ ÇEKİLECEK
Turuncu-lacivertli ekipte Serdar Gürler bir pozisyonda rakibiyle çarpıştıktan sonra yerde kaldı. Ardından oyuna devam etmeye çalışan deneyimli futbolcu, kendisini bir anda yere bıraktı. Sedyeyle saha dışına çıkarılan Serdar hastaneye kaldırıldı. Son durumu çekilecek tomografinin ardından belli olacak.
Haberler.com - Spor