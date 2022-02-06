Yürekler ağza geldi! Babel'e yapılan bu müdahale sonrası saha karıştı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yürekler ağza geldi! Babel'e yapılan bu müdahale sonrası saha karıştı

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:
Yürekler ağza geldi! Babel'e yapılan bu müdahale sonrası saha karıştı

Alanyaspor'dan Juanfran'ın Babel'e yaptığı müdahaleyle yürekler ağza geldi. Mete Kalkavan, ayağını tehlikeli kaldıran Juanfran'a direkt kırmız kart gösterdi. Kırmızı karttan sonra saha karıştı.

Alanyaspor- Galatasaray karşılaşmasına Juanfran ile Babel arasındaki pozisyon damga vurdu. 71. dakikada Juanfran topa kafa vurmaya çalışan Babel'e doğru taban kaldırdı.

DİREKT KIRMIZI

Yükseğe kalkan ayak Babel'in başına geldi. Babel neyse ki sakatlık geçirmedi. Mete Kalkavan bu pozisyon sonrası tereddüt etmeden kırmızı kartını çıkardı. Kırmızı karttan sonra saha karıştı. Alanya'dan yoğun itiraz oldu ancak kartın rengi değişmedi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Ryan Babel, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title