Yürekler ağza geldi! Babel'e yapılan bu müdahale sonrası saha karıştı
Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Alanyaspor'dan Juanfran'ın Babel'e yaptığı müdahaleyle yürekler ağza geldi. Mete Kalkavan, ayağını tehlikeli kaldıran Juanfran'a direkt kırmız kart gösterdi. Kırmızı karttan sonra saha karıştı.
Alanyaspor- Galatasaray karşılaşmasına Juanfran ile Babel arasındaki pozisyon damga vurdu. 71. dakikada Juanfran topa kafa vurmaya çalışan Babel'e doğru taban kaldırdı.
DİREKT KIRMIZI
Yükseğe kalkan ayak Babel'in başına geldi. Babel neyse ki sakatlık geçirmedi. Mete Kalkavan bu pozisyon sonrası tereddüt etmeden kırmızı kartını çıkardı. Kırmızı karttan sonra saha karıştı. Alanya'dan yoğun itiraz oldu ancak kartın rengi değişmedi.