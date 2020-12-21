Yüreğir Belediyesi'nden yapılandırma çağrısı
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Yüreğir Belediyesi'nden yapılandırma çağrısı

21.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:34
Yüreğir Belediyesi'nden yapılandırma çağrısı

Yüreğir Belediyesi, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, vatandaşların tahakkuk edilmiş borçlarını 18 taksitle yapılandırıyor.

Yüreğir Belediyesi, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, vatandaşların tahakkuk edilmiş borçlarını 18 taksitle yapılandırıyor.

Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi gibi kanun kapsamındaki diğer borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların, bu kanundan yararlanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar belediyeye müracaatlarını yapmaları gerekiyor.

31 Ağustos 2020 tarihinden önce tahakkuk edilmiş borçları kapsayan yapılandırmada; peşin ödeme veya 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitlendirme imkanı sağlanıyor.

Yüreğir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "7256 sayılı kanun ile vatandaşların geçmiş dönem borçlarını ödemek için büyük bir imkan sunuldu. Vatandaşların belediyeye olan borçlarını faiz indirimleri ile birlikte yapılandırılması için başvurular alınmaya devam ediyor. Son başvuru tarihinden önce mükelleflerin mutlaka başvuru yapması gerekmekte. Bu zamana kadar borçlarını ödeyememiş olan vatandaşlar belediyeden veya belediyenin resmi web sayfası üzerinden borçlarını yapılandırma ve ödeme imkanından faydalanabiliyorlar. Borç yapılandırmalarında peşin ödemeler daha avantajlı olacak. Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşların bir an önce başvurularını yaparak son günlere bırakmamaları gerekmektedir" denildi.

Pandemi nedeniyle belediyeye gelerek bizzat başvurmak istemeyen vatandaşlar başvurularını ebelediye.yuregir.bel.tr adresinden yapılandırabilecekler. - ADANA

Yüreğir Belediyesi'nden yapılandırma çağrısı
Yüreğir Belediyesi'nden yapılandırma çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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