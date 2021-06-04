Yunusemreli voleybolcular Valilik Kupasına katılacak
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Yunusemreli voleybolcular Valilik Kupasına katılacak

Yunusemreli voleybolcular Valilik Kupasına katılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manisa Valiliği tarafından düzenlenen Valilik Kupasına katılacak olan Yunusemre Belediyespor Bayan Voleybol takımında hedef şampiyonluk.

Manisa Valiliği tarafından düzenlenen Valilik Kupasına katılacak olan Yunusemre Belediyespor Bayan Voleybol takımında hedef şampiyonluk.

Yunusemre Belediyespor bayan voleybol takımı Manisa Valiliği ve Manisa Voleybol İl temsilciliği ortaklığında düzenlenen Valilik Kupasında gençler kategorisinde Yunusemre Belediyespor, Saruhanlı Belediyespor, Soma Ilgaz, Akhisar Belediyespor, Laleli Zaferspor takımları ile mücadele edecek.

Turnuvanın tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı Manisa Valiliği Kupasında Yunusemre Belediyespor ilk maçını Soma Ilgaz ile yapacak. Pandemi nedeniyle bu sezon müsabaka yapamadıklarını belirten Yunusemre Belediyespor Kulübü bayan voleybol takımı baş antrenörü Seda Çarıkçı, "Voleybol branşında kulübümüz hem altyapıda hem de üstyapıda yapılanmasına devam ediyor. A takım düzeyinde bayan voleybol takımımız ile bölgesel ligde mücadele edeceğiz. Bunun yanında Yunusemre Belediyespor olarak genç kategorisinde Manisa Valiliği Kupasında da mücadele edeceğiz. Voleybol takımımız hazırlıklarına pandemi kurallarına uygun olarak devam ediyor. İnşallah iki kulvarda da hedefimize ulaşmak istiyoruz. Spora ve sporcuya her türlü desteği veren Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye ve kulüp başkanımız Arif Alkan'a çok teşekkür ederiz." dedi. - MANİSA

Yunusemreli voleybolcular Valilik Kupasına katılacak
Yunusemreli voleybolcular Valilik Kupasına katılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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