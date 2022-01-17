Yunusemreli judocular 23 madalyayla ümit verdi

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesporlu judocular, Ümitler Judo İl Birinciliği'nde 23 madalya kazanarak müsabakalara damga vurdu.

Manisa Judo İl Temsilciliği'nin 2022 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Judo İl Birinciliği, Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakalarda mücadele eden Yunusemre Belediyespor Judo Takımı, toplamda 23 madalya elde ederek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Yeni yıla madalyalarla başladıkları için mutlu ve gururlu olduklarını belirten Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, başarıda emeği geçen sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, tüm ekibe Sakarya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi. Yunusemre Belediyespor judo takımında derece alan sporcular ve dereceleri şöyle: "Ümit Kızlar: 44 kg Naz Korkmaz 2., 48 kg Merve Kaya 2., İkra Nur Durak3., 52 kg Şura Nil Karasu 1., Ceyda Aydın 2., Esma Karafil 3., 57 kg Sezin Recepçe 1., Yağmur Argus 2., Fulya Ergen 3., 63 kg İlayda Akcagün 1., Nida Havle Şevik 2., +63 kg Irmak Ceylin Güçtekin 1. Ümit Erkekler: 50 kg İsmail Osman Bilgili 3., 60 kg Hilmican Çoban 2., 66 kg Alp Çalışkan 1., Emin Taha Kırmızı 2., 81 kg Cuma Çiçek 1., Abdullah İnci 2., Talha Akay 3., 90 kg Aykut Aytaç Gündoğan 2., Hakkı Emir Ulas 3., +90 kg Halit İnci 1., Kayra Pektaş 2." - MANİSA

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