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Yunusemreli filenin sultanları galip geldi

Yunusemre Bayan Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonu yıldız bayanlar kategorisinde Laleli Zaferspor ile oynadığı maçı 3-0 kazandı.

27.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:11
Yunusemreli filenin sultanları galip geldi

Bayan Takımı, 2019-2020 sezonu yıldız bayanlar kategorisinde Laleli Zaferspor ile oynadığı maçı 3-0 kazandı.


Yunusemre Belediyespor Voleybol Takımı, Çok Amaçlı Salonunda Laleli Zaferspor ile karşılaştı. İlk seti oldukça çekişmeli geçen maçta setleri, 34-32, 25-19, 25-13 skorla 3-0 kazanan Yunusemreli Sultanlar galibiyetlerine yenisini ekledi. Takım, gelecek maçını ile yapacak.


Yunusemre Belediyespor, 2003, 2004, 2005, 2006 doğumluların yer aldığı Yıldızlar kategorisinde grubunda Salihli Belediyespor, Laleli Zaferspor, Turgutlu Belediyespor, Alaşehir Belediyespor ile mücadele ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA
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