Yunusemre kırsal kalkınmayı destekliyor

26.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:55

Yunusemre Belediyesi Kırsal Kalkınma Komisyonu, Kültür-Sosyal İşler Komisyonu ve Çevre-Sağlık Komisyonu Yuntdağı bölgesinde vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyerek incelemelerde bulundu.



Yunusemre Belediyesi kırsal kalkınmayı desteklemeyi sürdürüyor. İlçe genelinde aşılama çalışmaları, fidan dağıtımları ve arıcılık destekleri ile kırsal kalkınmayı destekleyen Yunusemre Belediyesi, komisyonlar aracılığı ile ilçeye bağlı mahallelerde vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyerek halkın sorunlarının çözümünde etkin rol alıyor. Yunusemre Belediyesi Kırsal Kalkınma Komisyonu, Kültür-Sosyal İşler Komisyonu ve Çevre Sağlık Komisyonu ilçeye bağlı Dazyurt, Yaylaköy ve Osmancalı mahallerinde incelemelerde bulundu. 3 mahallede muhtarlıkları ve vatandaşları ziyaret eden komisyon üyeleri yapılan hizmetleri yerinde görerek oluşan hizmet ihtiyaçlarını tespit etti. Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması için yapılabilecek çalışmaların ele alındığı ziyaretlerde komisyon üyeleri vatandaşların taleplerini dinledi.



Yaylaköy Palyatif Bakım Merkezi proje alanında da incelemelerde bulunan komisyon üyeleri Osmancalı Mahallesinde ise Osmancalı Fosil Orman Alanı ile Osmancalı Doğa Sporları Merkezinin yapılacağı proje alanını ziyaret etti. - MANİSA

Kaynak: İHA