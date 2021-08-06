Yunusemre'de Wushu Kung-Fu sporu büyük ilgi görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yunusemre'de Wushu Kung-Fu sporu büyük ilgi görüyor

Yunusemre'de Wushu Kung-Fu sporu büyük ilgi görüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor'un katkılarıyla düzenlenen yaz spor okulları kapsamında Wushu Kung Fu kursu başladı.

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor'un katkılarıyla düzenlenen yaz spor okulları kapsamında Wushu Kung Fu kursu başladı. Yoğun ilgi gören kurslarda çocuklar yaz aylarını spor yaparak değerlendiriyor.

Yaz aylarında çocukların vakitlerini spor yaparak geçirmelerini sağlayan Yunusemre Belediyesi, yaz okulları kursları başladı. 19 Mayıs Stadyumu yanındaki Gediz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurslar kapsamında çocuklar Wushu Kung Fu öğrenerek vakitlerini güzel değerlendiriyor. Kursa olan ilginin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Wushu Kung Fu Antrenörü Yusuf Çetinkaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaz okullarında yaklaşık 30 öğrenci antrenman yapıyor. Kitap okuma alışkanlığı ve disiplin kazanıyor. Çocuklarımızın ileride iyi bir sporcu olmasını sağlamak en büyük amacımız. Verdikleri desteklerden dolayı Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, İl Gençlik ve Spor Müdürümüz Yunus Öztürk, Yunusemre Belediyespor Başkanımız Arif Alkan ve emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" diye konuştu. Uzak doğu sporlarını çok sevdiğini belirten kurs öğrencisi Arda Terzioğlu ise duygularını, "Burada zamanım güzel geçiyor. Burada her türlü sporu yapıyoruz. Yusuf hocamız ile beraber güzel spor yapıyoruz. Birçok şey öğreniyoruz. Spor yaparak kendimizi bedensel ve fiziksel anlamda daha zinde hissediyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye çok teşekkür ederiz" sözleriyle anlattı. Kursiyerlerden Afra Betül Çetinkaya ise şunları söyledi: "Yıllardır Wushu yapıyorum. Yaz okulları bizlerin hem zaman hem de vakit anlamında çok güzel vakit geçirmemizi sağlıyor. Bizlere bu imkanı sağlayanlara teşekkür ederiz." - MANİSA

Yunusemre'de Wushu Kung-Fu sporu büyük ilgi görüyor
Yunusemre'de Wushu Kung-Fu sporu büyük ilgi görüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Şahin Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Burak Elmas Caner Erkin Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yunusemre'de Wushu Kung-Fu sporu büyük ilgi görüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 15:41:47. #1.14#

title