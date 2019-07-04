Yunusemre'de Wushu - Kung Fu kursuna yoğun ilgi

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor'un katkılarıyla düzenlenen yaz spor okulları kapsamında Wushu-Kung Fu kursu başladı. Hafta içi 5 gün süren kurslar kapsamında çocuklar hem Wushu-Kung Fu öğreniyor hem de yaz aylarını spor yaparak değerlendirmiş oluyor.

Yaz aylarında çocukların vakitlerini spor yaparak geçirmelerini sağlayan Yunusemre Belediyesi, yaz okulları kursları başladı. 2000 - 2012 doğumlu sporculara yönelik 19 Mayıs Stadyumu yanındaki Gediz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurslar kapsamında çocuklar hem Wushu - Kung Fu öğreniyor hem de vakitlerini güzel değerlendiriyor. Kursa olan ilginin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Wushu - Kung Fu Hocası Yusuf Çetinkaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Wushu-Kung Fu güzel bir Uzak Doğu sporu. Ailelerden ve öğrencilerimizden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Antrenmanlarımızı hafta içi 5 gün yapıyoruz. Çocuklarımızın spora yönlendirilmesinde büyük emeği olan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Yunusemre Belediyespor Başkanımız Arif Alkan'a ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

5 yıldır Uzak Doğu sporlarıyla ilgilendiğini dile getiren sporculardan Şevval Battal ise, "13 yaşındayım. Wushu - Kung Fu sporunu çok seviyorum. 5 yıldır bu sporu yapıyorum. Bu sporu yapmaktan mutluyum, herkesin sporla ilgilenmesi gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Muhammed Ali Çetinkaya da duygularını şu sözlerle aktardı: "6 yıldır bu sporu yapıyorum. Wushu yaparken kendimi rahat hissediyor, kendimi kolaylıkla savunabiliyorum. Herkese bu sporu yapmaya davet ediyorum." - MANİSA

Kaynak: İHA