Yunusemre Belediyespor Salihli Belediyespor ile berabere kaldı

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. Salihli Belediyespor ile karşılaşan Yunusemre Belediyespor 1-1 berabere kaldı.

10.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:25
Yunusemre Belediyespor Salihli Belediyespor ile berabere kaldı

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. ile karşılaşan Belediyespor 1-1 berabere kaldı.


Yunusemre Belediyespor evinde Salihli Belediyespor ile Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. İlk yarının 17. dakikasında Abdullah Berkay'ın attığı golle Mavi beyazlı takım 1-0 öne geçerken; 2. yarıda rakibinin attığı gol skoru eşitledi. Maçta başka gol olmayınca derbisi 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Yunusemre Belediyespor puanını 17'ye çıkardı, rakibi Salihli Belediyespor ise 9 puana yükseldi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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