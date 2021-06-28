Yunusemre Belediyespor'da umutlar gelecek sezona kaldı

Bölgesel Amatör Lig 2. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Yunusemre Belediyespor 6. hafta maçında Lider Bieksper Hacırahmanlıspor ile 0-0 berabere kalarak ligi 7 puanla kapattı.

Bölgesel Amatör Lig 2. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Yunusemre Belediyespor 6. hafta maçında Lider Bieksper Hacırahmanlıspor ile 0-0 berabere kalarak ligi 7 puanla kapattı.

Yunusemre Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig 2. Bölge 3. Grup'ta liderliği garantileyen ve çeyrek final oynamaya hak kazanan Bieksper Hacırahmanlıspor'u ligin son maçında sahasında ağırladı. Mümin Özkasap Spor Tesisi'nde oynanan maçı Seçil Özdemir, Ayşe Gacaroğlu, Meryem Güler hakem üçlüsü yönetti. Yunusemre Belediyespor kaptanı Aykut Eren, maç öncesi grup liderliğini garantileyen Bieksper Hacırahmanlıspor takımına çiçek vererek çeyrek finalde başarılar diledi. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda da gol olmayınca maç 0-0 sona erdi. Yunusemre Belediyespor puanını 7 yaparken, Hacırahmanlıspor ise puanını 14'e çıkardı.

Bieksper Hacırahmanlıspor, grupta 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alıp 12 gol attı ve kalesinde 5 gol gördü. Namağlup grup şampiyonu olan takım 3. Lig'e çıkabilmek için çeyrek final mücadelesine çıkacak. Bieksper Hacırahmanlıspor'un birinci olduğu grupta Manisa Sanayispor 7 puanla 2., Yunusemre Belediyespor 7 puanla 3. ve Ahmetli Belediyespor da 6 puanla 4. olarak son sırada yer aldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı