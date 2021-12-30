Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un 21 yaşındaki genç futbolcusu Yunus Akgün performansıyla göz dolduruyor.

"Benim için duygusal anlamda önemli bir maçtı. Galatasaray'da büyüdüm. Galatasaray'da yetiştim. Bize Galatasaray'da nerede olursan ol, en iyisini yapmayı öğrettiler. Burada kiralığım, Galatasaray'a geri döneceğim. Burada kendimi ne kadar geliştirirsem, Galatasaray'a da o kadar güçlü döneceğim."

Demirören Haber Ajansı / Muhammed Arda Demir - Spor Haberleri

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