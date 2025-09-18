Yunus Akgün gol izleme linki var mı (Frankfurt Galatasaray)?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla karşılaşıyor. Karşılaşmada Galatasaray, 1-0 önde. İşte, Yunus Akgün gol izleme linki!
İLK 11'LER
Eintracht Frankfurt: Zetterer, Brown, Collins, Koch, Theate, Larsson, Chaïbi, Doan, Can Uzun, Knauff, Burkardt
Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Davinson, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, İlkay Gündoğan, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla karşılaşıyor. Karşılaşmada Galatasaray, Yunusun golü ile 1-0 önde.
Golü izlemek için tıklayınız .