Yunus Akgün gol izleme linki var mı (Frankfurt Galatasaray)?

Yunus Akgün gol izleme linki var mı (Frankfurt Galatasaray)?
Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk oluyor. Yunus Akgün'ün golü ile öne geçtik. Peki, Yunus Akgün gol izleme linki var mı?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla karşılaşıyor. Karşılaşmada Galatasaray, 1-0 önde. İşte, Yunus Akgün gol izleme linki!

İLK 11'LER

Eintracht Frankfurt: Zetterer, Brown, Collins, Koch, Theate, Larsson, Chaïbi, Doan, Can Uzun, Knauff, Burkardt

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Davinson, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, İlkay Gündoğan, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz.

Yunus Akgün gol izleme linki var mı (Frankfurt Galatasaray)?

YUNUS AKGÜN GOL İZLEMELİNKİ VAR MI?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla karşılaşıyor. Karşılaşmada Galatasaray, Yunusun golü ile 1-0 önde.

Golü izlemek için tıklayınız .

Osman DEMİR
