Yunanistan, Türkiye ile karayoluyla seyahat kısıtlamasını kaldırdı
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Yunanistan, Türkiye ile karayoluyla seyahat kısıtlamasını kaldırdı

Yunanistan, Türkiye ile karayoluyla seyahat kısıtlamasını kaldırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunanistan'ın Türkiye ile karayolundan seyahat kısıtlamasını kaldırdığı belirtildi.

Yunanistan'ın Türkiye ile karayolundan seyahat kısıtlamasını kaldırdığı belirtildi. Tır şoförleri hariç Yunanistan'a haftada bin 500 kişinin geçebileceği bildirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Yunanistan'a hava yoluyla seyahatlerde herhangi bir kısıtlama uygulanmadığı bildirildi.

Covid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında İpsala-Kipi ve Pazarkule-Kastanies Hudut Kapılarından, Yunanistan'a giriş yapabilecek kişi sayısının tır şoförleri haricinde her bir kapı için haftada azami bin 500 olarak sınırlandırıldığı kaydedildi. Açıklamada detaylı bilgiye ise Türkiye Cumhuriyeti Atina Büyükelçiliğinin internet sayfasından ulaşılabileceği aktarıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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