Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi yakalandı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı gözaltına alındı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı gözaltına alındı.
Güvenlik Güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.A'yı yakaladı.
Kimlik sorgusunda FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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