Yunan ekibi PAOK, eski Beşiktaşlı Kagawa'yı gündemine aldı
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Yunan ekibi PAOK, eski Beşiktaşlı Kagawa'yı gündemine aldı

12.10.2020 18:58 | Son Güncelleme: 12.10.2020 19:06

PAOK, Fenerbaahçe'ye transfer olan Dimitrios Pelkas'ın yerine bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Japon futbolcu Shinji Kagawa'yı kadrosuna katmayı planlıyor.

Ülkemizde Beşiktaş forması terleten Kagawa'nın yeni adresi Yunanistan olabilir. Son olarak La Liga 2 takımı Zaragoza'da forma giyen ve sözleşmesi feshedildikten sonra serbest kalan Japon oyuncuya PAOK talip oldu.

Shinji Kagawa'nın Zaragoza'dan yüksek maaşı nedeniyle ve yabancı sınırında yer açabilmek amacıyla gönderildiği ortaya çıkmıştı.

Yunan ekibi PAOK, eski Beşiktaşlı Kagawa'yı gündemine aldı

PELKAS YERİNE KAGAWA

10 numara oyuncusu Pelkas'ı Fenerbahçe'ye satan PAOK, bu mevki için serbest oyuncu konumunda bulunan 31 yaşındaki Kagawa'yı hedefine aldı.

PAOK, ayrıca bir diğer kulüpsüz oyuncu Kwadwo Asamoah'ı da hedefleri arasına aldı.

Yunan ekibi PAOK, eski Beşiktaşlı Kagawa'yı gündemine aldı
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