Yunan ekibi PAOK, eski Beşiktaşlı Kagawa'yı gündemine aldı

PAOK, Fenerbaahçe'ye transfer olan Dimitrios Pelkas'ın yerine bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Japon futbolcu Shinji Kagawa'yı kadrosuna katmayı planlıyor.