Yunak'ta Esnaf Seçimini Yaptı

Konya'nın Yunak ilçesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçiminde mevcut başkan İbrahim Ayaz güven tazeledi.

Seçim Yunak Yeni Mahalledeki Esnaf ve Sanatkarlar Odası binasında yapıldı. Seçimde mevut başkan İbrahim Ayaz ve Mustafa Tayyip Çil yarıştı. Oy kullanma süresinin dolmasıyla sandıklar açıldı ve mevcut başkan İbrahim Ayaz 161 oy alarak güven tazelerken, Mustafa Tayyip Çil ise 44 oy aldı. - KONYA