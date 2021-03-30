Yunak Belediye Başkanı Ali Konak oldu
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Yunak Belediye Başkanı Ali Konak oldu

Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal - Haberler | Güncel
Yunak Belediye Başkanı Ali Konak oldu

Yunak Belediye Meclisinde, Abdullah Emre Demirhan'ın görevinden istifası üzerine boşalan belediye başkanlığına Ali Konak seçildi.

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Yunak Belediye Meclisinde, Abdullah Emre Demirhan'ın görevinden istifası üzerine boşalan belediye başkanlığına Ali Konak seçildi.

Belediye Meclisi, Yunak Belediyesi toplantı salonunda, Belediye Başkan Vekili Muhammet Altuner başkanlığında olağanüstü toplandı.

Yapılan seçimlerde 4 turda 15 üyeden 11 üyenin oyunu alan AK Parti adayı Konak, ilçenin yeni belediye başkanı oldu.

Seçimin ardından belediyede düzenlenen devir teslim töreninde Muhammet Altuner, başkanlık mührünü Konak'a teslim etti.

Konak, burada yaptığı açıklamada, Yunak'ı daha müreffeh bir ilçe haline getirmek amacıyla gayret edeceklerini kaydetti.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise Yunak'ta nöbet değişikliğinin gerçekleştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin, yani Cumhur İttifakı'nın oyları ile Ali Konak kardeşimi seçmiş oldular. Yeni dönemde bu görevi üstlenen kardeşimize hayırlı olsun diliyorum. Cumhur İttifakı'nın bu noktada gösterdiği birliktelik önemli. Meclis üyesi arkadaşlarıma bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni seçilen arkadaşımız Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Yunakımıza hizmet yapmaya devam edecekler. Bizler de elimizden geldiğince destek verip ilçemizi 2023'e hazırlayacağız. Cumhur İttifakı ortağımızla birlikte Yunak'a yapılan güzel işlere destek olacağız. Geçmişten bugüne güzel hizmetlerin yapıldığı bu ilçede yeni dönemde de çok daha hayırlı işler gerçekleşecek. Yeter ki biz vatandaşlarımıza gönül dünyamızı açalım, gereken gayreti gösterelim. Milletimizin o büyük desteği ile de aşılmaz denen yolları aşıp, yapılmaz denen işler gerçekleşmiş olur. Bu ilçenin her alanda büyümesi hepimizin arzusu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal

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