YUMTAT kimin, YUMTAT kapandı mı?

YUMTAT kimin, YUMTAT kapandı mı?
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FETÖ soruşturmaları kapsamında, daha önce el konulan HAKMAR ve BAKTAT isimli firmalara bağlı olarak faaliyet gösterdiği belirtilen ve Afyonkarahisar merkezli olan YUMTAT şirketine de kayyum atandı. YUMTAT, Afyonkarahisar'da yumurta üretimi gerçekleştiren ve günlük yumurta üretim kapasitesi 300 bin adet olan bir şirkettir. YUMTAT kimin, YUMTAT kapandı mı?

FETÖ soruşturmaları kapsamında daha önce el konulan HAKMAR ve BAKTAT isimli firmalara bağlı olarak faaliyet gösterdiği belirtilen Afyonkarahisar merkezli YUMTAT şirketine de kayyum atandığı bilgisi edinildi. YUMTAT kimin, YUMTAT kapandı mı?

FETÖ BAĞLANTISIYLA KAYYUM ATAMASI YAPILDI

HAKMAR ve BAKTAT'a yönelik yürütülen soruşturmalarda bu şirketlerin sahibi olan Zeki Doruk'un mal varlığına el konulmuş, ardından da şirketlere kayyum atanmıştı. Bu kapsamda, Afyonkarahisar'da yumurta üretimi gerçekleştiren YUMTAT da kayyum atanan firmalar arasında yer aldı.

AFYON'DAKİ DEV YUMURTA TESİSİ

Merkez Burhaniye köyünde 120 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösteren YUMTAT'ın günlük yumurta üretim kapasitesi 300 bin adet olarak açıklanıyor. Bu üretim gücüyle bölgenin en büyük yumurta tedarikçilerinden biri konumunda.

ŞİRKETİN SAHİBİ KİM?

YUMTAT şirketi açıklaması:

Grubumuz; insana ve çevreye duyarlı faaliyet ilkesi ile çalışmalarda bulunmaktadır. Çevre ve topluma karşı görevlerinin bilincinde bir kuruluş olarak amacımız; gelecek kuşaklara yaşanabilir, temiz bir çevre bırakmaktır. Bu ilkeden dolayı, Yum-Tat Gıda Üretim Sanayi; çevre yönetim sistemini uygulamaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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