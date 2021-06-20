Yüksel Uzel kimdir? Yüksel Uzel kaç yaşında, aslen nerelidir?

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentine taşınan ve uzun zamandır burada yaşayan Yüksel Uzel, vatandaşlar tarafından son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki, Yüksel Uzel kimdir? Yüksel Uzel kaç yaşında, aslen nerelidir?

Popülaritesinin zirvesinde İsviçre'de art arda beyin ameliyatları geçiren ve bu nedenle sahne çalışmalarına nokta koyan ünlü sanatçı Yüksel Uzel, 1995 yılında Türkiye'den ayrılarak Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentine yerleşti. İşte Yüksel Uzel'in biyografisi

YÜKSEL UZEL KİMDİR?

19 Nisan 1950 yılında doğan Yüksel Uzel'in asıl adı Yüksel Katmer'dir. Baba tarafından Rizeli'dir. Müzik kariyerine 1975 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarında korist olarak başladı. İlk kez 1978 yılında Büyük Maksim Gazinosu'nda sahne aldı.

İlk albümünü 1983 yılında Yavuz Plak hesabına "Bir Seni Bir Gülü Öptüm" adıyla yaptı. Türk Sanat Müziği türüne yöneldi ve, "Yıllar Yorgun Ben Yorgun" adlı ikinci albümünü çıkardı.

Sanatçı, 1988 yılında Bayşu Plakçılığa transfer olarak bu yeni şirket hesabına "Al Aşkını Ver Gönlümü" adlı albümünü yaptı. Bu albüm sanatçının LP formatındaki son çalışması oldu ve 1988-1989 sezonunda iyi bir ticari başarıya imza attı.

Sanatçı, popülaritesinin zirvesinde yer aldığı tam da bu dönemde ciddi bir rahatsızlık geçirerek İsviçre'de art arda beyin ameliyatları geçirdi ve doktor tavsiyesi üzerine on yıldır sürdürdüğü sahne çalışmalarına (TV çekimleri haricinde) mecburen son verdi. Bu dönemi 1990 yılı sonlarında aynı şirketten yayınlanan "Benden Artık Bu Kadar" adlı albüm izledi. Bayşu Plakçılık etiketli albümün 1991'de CD baskısı da yapıldı.

Büyük bir sevgi beslediği dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 1993 yılında vefatı üzerine sanatçı son albümü olan "Sensiz Bu Yaz"ı son plak şirketi olan Yaşar Plak etiketiyle çıkardı ve sağlık sorunları ile Türk Müziğinin içine düştüğü tıkanıklık nedeniyle 1995 yılında Türkiye'yi terk ederek Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentine yerleşti. Hala burada yaşayan sanatçının Arzu adında bir kızı vardır.

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