Yüksekova'da kadınlar tarımsal üretimde söz sahibi oluyor
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Yüksekova'da kadınlar tarımsal üretimde söz sahibi oluyor

Yüksekova'da kadınlar tarımsal üretimde söz sahibi oluyor
Anadolu Ajansı / Ulaş Güven - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kurulan Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri, ilçedeki arazilerde nohut ve fasulye üretimine başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kurulan Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri, ilçedeki arazilerde nohut ve fasulye üretimine başladı.

Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği bünyesinde kurulan kooperatif üyesi 8 kadın, ilçeye 13 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurca köyündeki 60 dönüm araziye fasulye ekimi gerçekleştirdi.

Daha önce de 33 dönüm araziye nohut ekimi gerçekleştiren kadınlar, ürettikleri ürünlerle ekonomiye katkı sunmayı hedefliyor.

Çukurca köyünde çalışan kadınları ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Osman Doğramacı, traktör sürdü, kadınlarla beraber fasulye ekti.

Doğramacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların, Destar Kadın Kooperatifi öncülüğünde Çukurca köyünde güzel işlere imza attığını söyledi.

Yüksekova ilçesinde kadınların üretimle geleceğe yön vereceğini belirten Doğramacı, şöyle konuştu:

"İl Özel İdaresinin bitkisel üretimi destekleme programı kapsamında çeşitli desteklerimiz var. Bu desteklerden kooperatiflerimizin de faydalanmasından mutlu oluyoruz. Gelecek yollarda yıllarda üreten, ürettiğiyle gelişen, gelişmeyi de her alana yansıtan bir Yüksekova göreceğiz. Kadınlarımızın elinin değdiği her şey daha güzel olacak. Biliyoruz ki kadın isterse her şey olur. Erkeklerimizi de ayırmıyoruz. Elmanın iki yarısı gibi düşünüp güzel işler başaracağız. Yeter ki biz huzur içerisinde birlik ve beraberlikle çalışmaya devam edelim. Buradan bütün kadınlarımıza ve onlara destek olan erkeklerimize teşekkür ediyorum."

Kooperatif Başkanı Eylem Şener ise amaçlarının tarımda verimliliği artırmak ve üretime katkı sunmak olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs sürecini fırsata dönüştürmek istediklerini aktaran Şener, "Kadınlarımızı ekonomik olarak refah seviyesine ulaştırmak istiyoruz. İşbaşı eğitimlerimiz olacak. Ondan sonra kadınlarımızı sahada değerlendireceğiz. Sadece tarımla değil dokuma, hayvancılık gibi alanlarda kadınlarımızın yeteneklerine göre değerlendirmelerimiz olacak. Temel hedefimiz modern tarımı klasik tarımla birleştirmek. Bu işe başlarken 8 gönüllü arkadaştık şu anda sayımız 30'a yükseldi." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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