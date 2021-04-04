Yüksekova'da ev yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüksekova'da ev yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yüksekova'da ev yangını

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evde çıkan yangın mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşatırken, itfaiye ekipleri çevre evlere sıçramadan yangını söndürdü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evde çıkan yangın mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşatırken, itfaiye ekipleri çevre evlere sıçramadan yangını söndürdü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Yüksekova ilçesine Aşağı Güveç köyünde ikamet eden Hacı Akdoğan'a ait 2 katlı evde neydana meydana geldi. Yangın ihbarını alan Yüksekova Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Vatandaşların da destek verdiği müdahalede yangın kontrol altına alındı. Ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da evde mahsur kalan 56 yaşında bir kadını kurtararak 112 sağlık çalışanlarına teslim ettiler. Can kaybının yaşanmadığı yangında evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Akdoğan ailesi, kısa sürede yangına müdahalede bulunan mahalle sakinleri ile itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Yüksekova'da ev yangını
Yüksekova'da ev yangını
Yüksekova'da ev yangını
Yüksekova'da ev yangını
Yüksekova'da ev yangını
Yüksekova'da ev yangını
Yüksekova'da ev yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Ali İhsan Yavuz Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Dilan Çıtak Burak Deniz Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Hatayspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yüksekova'da ev yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 01:17:16. #1.14#
title