Yukatel Merkezefendi'de Emircan imzayı attı
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Yukatel Merkezefendi'de Emircan imzayı attı

Yukatel Merkezefendi'de Emircan imzayı attı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Emircan Koşut ile anlaştı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Emircan Koşut ile anlaştı.

26 yaşında, 2.16 boyundaki pivot, Anadolu Efes ve Yeşilgiresun Belediyespor'da forma giyip geçen sezon Darüşşafaka'da görev yaptı. Emircan, Darüşşafaka'da 2.1 sayı, 1.8 ribaund ortalamaları yakaladı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Genel Menajeri Evren Yenice, Emircan Koşut transferiyle güçlerine güç kattıklarını söyledi. Evren Yenice, "Yönetim kurulumuz harika çalışıyor. Emircan transferiyle önemli bir hamle yaptık. Bu sezon hedefimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Denizlili basketbol severler rahat olsun" diye konuştu. Merkezefendi transferde daha önce Bahçeşehir Koleji'nden Thomas Akyazılı ile Petkimspor'dan Yiğitcan Turna'nın yanı sıra ilk yabancı olarak ABD'li Jeremy Hollowell'i almıştı.


- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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