Yukatel Merkezefendi Belediyesi sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te sporcular sağlık kontrollerinden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te sporcular sağlık kontrollerinden geçti.

PAÜ Arena'da yeni sezon çalışmalarına bugün itibarıyla başlayacak olan Yukatel Merkezefendi Belediyesinde basketbolcular sağlık kontrollerinden geçti. Kan veren oyuncular sağlık testinde kardiyolojik muayene, EKG, solunum fonksiyonu, efor testi, akciğer, kan ve idrar tahlili yapıldı. Efor testini de başarıyla tamamlayan oyuncular herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadı.

Yeni sezonda başarılar dileyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Uğur Kulalı "Şeniz Doğan başkanıma basketbola verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Nesillerin geleceğine katkı verecek her şeye destek vermeye çalışıyoruz. Basket takımımızın lige iyi hazırlanması için maddi ve manevi anlamda elimizden ne gelirse yapmak istiyoruz. Yeni sezonda da nice başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Her maça kazanmak için çıkacağız"

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Genel Menejeri Evren Yenice, "Pazartesi itibariyle yeni sezon hazırlıkları başladı. Federasyonunda istediği kontrollerden geçtik. Herhangi bir sıkıntı yok testlerde. Güzel bir şekilde sezona hazırlanıyoruz. Yaptığımız işte bir kazanan ve kaybeden var. Her maça kazanmak için çıkacağız. Şunun sözünü verebilirim; seyri hoş, taraftarı mutlu eden bir takım olacağız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı