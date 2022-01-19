SPOR Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir maçının ardından

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Medipol Başakşehir maçının ardından

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)- Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 22'nci haftasında Yukatel Kayserispor ile Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Burada önemli olan 3 puandı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ederim" dedi. Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ise, "En güçlü oyun zamanında bir faul yaptık ve gol yedik. Mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz. Yarından itibaren çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 22'nci haftasında Yukatel Kayserispor sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Bu maça kadar Başakşehir topa en çok sahip olan ve en az pas hatası yapan birinci takım. Fakat diğer konularda baktığımız zaman biz top kapmada lig üçüncüsüyüz, onlar 20'nci. Yani böyle iki takımın maçı oldu. Belki maç rakibin kontrolündeydi ama bizde yakaladığımız pozisyonla golü bulduk. Burada önemli olan 3 puandı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Futbol bir taktik, rakibe göre pozisyon yani birçok parametreleri içeriyor. Genele baktığımızda rakibimizin direkten dönen topunun dışında net bir pozisyonu var mı bilmiyorum. Hafta sonu Kasımpaşa maçı var. Önemli bir maça çıkacağız. İlk devre sakatlıklardan çok çektik. Şimdi bu rekabet ortamının olması çok iyi. Abdulkadir Parmak bu takıma katkı sağlayacak dedirtti. Uzun zamandır top oynamamış olmasına rağmen iyi oynadı. İnanıyorum daha iyi olacağız ama çok iyi çalışmamız lazım" diye konuştu.

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ise, "Bizim için zorlu bir haftaydı. Ahmet Çalık'ın mekanı cennet olsun. Futbol federasyonu çok güzel bir karar verdi. Bu sezon Ahmet Çalık sezonu oldu. Maça gelecek olursak bizim için çok zor bir maç oldu. Kayserispor'u tebrik etmek lazım. İyi mücadele ettiler. Bizde maçın sonuna kadar iyi mücadele ettik. En güçlü oyun zamanında bir faul yaptık ve gol yedik. Mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz. Yarından itibaren çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı