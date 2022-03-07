Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Berna Gözbaşı
AA, Hakan Can Şahin - Spor
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Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın konuşması KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi.
Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın konuşması KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi. Maçın ardından Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı açıklamalarda bulundu.