Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Berna Gözbaşı - Haberler

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Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Berna Gözbaşı

AA, Hakan Can Şahin - Spor
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Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın konuşması KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi.

Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın konuşması KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi. Maçın ardından Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı açıklamalarda bulundu.

Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Berna Gözbaşı

Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Berna Gözbaşı

Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Berna Gözbaşı

AA / Hakan Can Şahin - Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Berna Gözbaşı, Kayserispor, Spor, Haberler

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