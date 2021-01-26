Yukatel Denizlispor, Görkem Can'ı kadrosuna kattı
26.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:06
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 20 yaşındaki savunma oyuncusu Görkem Can ile sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 20 yaşındaki savunma oyuncusu Görkem Can ile sözleşme imzaladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Hollanda ekiplerinden Groningen forması giyen Can için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.
Görkem Can, yeşil siyahlı kulüple 2,5 yıllık anlaşmaya imza attı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek