Yukatel Denizlispor - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 11 Mayıs Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçının gollerini kim attı?

Denizlispor ligin 41. haftasında Galatasaray'ı konuk etti. Peki Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Yukatel Denizlispor - Galatasaraycanlı anlatım, canlı takip izle! Yukatel Denizlispor - Galatasaraymaç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Yukatel Denizlispor - Galatasaray hangi kanalda? Yukatel Denizlispor - Galatasaray muhtemel 11'ler! Yukatel Denizlispor - Galatasaray canlı izle! Maçtan dakikalar! Yukatel Denizlispor - Galatasaray maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?

YUKATEL DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçı 0-2 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz tamamlanmadı. Maç bitiminde özeti aktif olacaktır.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Galatasaray deplasmanda 2-0 önde. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Atılan goller aşağıdaki gibidir:

Galatasaray'ın golleri:

22. dakika : Halil Dervişoğlu

35. dakikaRyan Babel

YUKATEL DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç bittiğinde özet linki aktif olacaktır.

MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

YUKATEL DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 11 Mayıs Salı saat 20:30 'da başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

ABDULKADİR BİTİGEN(Hakem)

ÖZGÜR ERTEM(1. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA SAVRANLAR(2. Yardımcı Hakem)

YASİN KOL(Dördüncü Hakem)

KORAY GENÇERLER(VAR)

OĞUZHAN UĞURLU(AVAR)

AYTEKİN DURMAZ(Gözlemci)

UĞUR KÖLEMEN(Temsilci)

CELALETTİN YAVUZ(Temsilci)

BİLAL SATICI(Temsilci)