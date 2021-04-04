Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
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Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor deplasmanda yarın karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı.

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Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor deplasmanda yarın karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı. Yeşil--siyahlı takımda 2 maç ceza alan Özer Özdemir ve 3 futbolcunun Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

Denizlispor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Denizli'de gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmana teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde ısınma hareketleri ile başlandı. Dar alanda yapılan pas oyunları ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

Denizlispor 4 eksikle Fenerbahçe maçına çıkacak

Gaziantep FK karşılaşmasında kırmızı kart görerek 2 maç ceza alan Özer Özdemir, yarın oynanacak olan maçta forma giyemeyecek. Ağrıları nükseden Recep Niyaz ile tedavisi devam eden Ayman Ben Mohamed ile bugün yapılan son antrenmanda sakatlanan Hüseyin Altıntaş ise İstanbul'a götürülmüyor.

Yeşil-siyahlı kafile akşam saatlerinde yola çıkacak

Karşılaşma öncesi Covid-19 PCR testinden geçen yeşil-siyahlı ekipte herhangi bir pozitif sonuca rastlanmadı. Kafile bugün akşam saatlerinde hava yolu ile İstanbul'a giderek, kamp yapacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Denizlispor'un Fenerbahçe ile karşılaşacağı Süper Lig 32. hafta müsabakasını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. - DENİZLİ

Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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