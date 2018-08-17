Yozgat Valisi Yurtnaç Ray Serim Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi kapsamında başlatılan ray serim çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Ankara-Yozgat-Sivas hattına yapılan hızlı trenin hizmete başlamasıyla kentin ekonomik potansiyelinin daha fazla gündeme geleceğini söyledi. Halil Rıfat Paşa'nın, 'Gidemediğin yer senin değildir' sözünü hatırlatan Vali Yurtnaç, Biz bugün, Türkiye'de ulaşımın alternatiflerini ortaya koymak durumundayız. Sadece karayolu değil, demiryolu, havayolu ve deniz yollarını da ortaya koymak durumundayız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 100 günlük eylem planı içerisinde yer alan ve bugün hala yapımı devam eden Ankara-Sivas YHT projesi ilimizden geçmektedir. Çalışmalar son derece hızlı devam etmektedir. Geçtiğimiz aylar içerisinde bakanlarımızın katılımı ile ray serim töreni yapıldı, bugün itibarıyla çalışmalar aralıksız sürmektedir dedi.

Vali Yurtnaç, hızlı tren ile bölgeye, sosyal ve ekonomik hareketlilik geleceğini de sözlerine ekledi. - Gökçeoğluyozgat