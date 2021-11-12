Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Haberler
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Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Sorgun ilçesinde gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında 9 Kasım'da Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 4 şüpheli yakalanmıştı.

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AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri

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