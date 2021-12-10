Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolun ilk rakibi Gaziantep Hentbol oldu - Haberler Spor
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Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolun ilk rakibi Gaziantep Hentbol oldu

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolun ilk rakibi Gaziantep Hentbol oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hentbol Erkekler 2. Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

GAZİANTEP (İHA) - Hentbol Erkekler 2. Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Temsilcimiz Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol takımı, ligin ilk haftasında Gaziantep Hentbol takımı ile karşılaşacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunca gerçekleştirilen fikstür çekiminde kadınlar ve erkeklerde 2. Lig maç programları belli oldu. Ligde ilk hafta maçları 18-26 Aralık tarihleri arasında oynanacak. Buna göre Yozgat'ı 2. Lig'de temsil edecek olan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol takımı da, ligin ilk haftasında Gaziantep Hentbol takımını konuk edecek.

Rıza Kayaalp Spor Salonunda 18 Aralık Cumartesi günü oynanacak müsabaka saat 14.00'da başlayacak. - YOZGAT

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolun ilk rakibi Gaziantep Hentbol oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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