Younes Belhanda, Fas-Kamerun Maçında Sakatlandı ve Oyuna Devam Edemedi
Galatasaray'ın tecrübel orta saha oyuncusu Younes Belhanda, Fas-Kamerun maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi. Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli oyuncusu Younes Belhanda milli takımda sakatlandı. Fas'ın Kamerun ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Belhanda, karşılaşmanın 45. dakikasında sakatlık geçirdi.
SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ
Belhanda oyuna devam edemedi ve yerini Boufal'e bıraktı. Sağ arka adalesinden sakatlanan Belhanda, sahayı sedyeyle terk etti. Faslı oyuncunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
YORUMLAR (3)
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bulmus belasini oh ne güzelCevap Yaz Yayından Kaldır
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İnşallah sahalara dönemezCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Ne olur Dinlensin dinlensin dinlensin Çok çok çok dinlensin Aman dokunmayın BelhandamaCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır