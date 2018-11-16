Younes Belhanda, Fas-Kamerun Maçında Sakatlandı ve Oyuna Devam Edemedi

Galatasaray'ın tecrübel orta saha oyuncusu Younes Belhanda, Fas-Kamerun maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Younes Belhanda, Fas-Kamerun Maçında Sakatlandı ve Oyuna Devam Edemedi

Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi. Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli oyuncusu Younes Belhanda milli takımda sakatlandı. Fas'ın Kamerun ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Belhanda, karşılaşmanın 45. dakikasında sakatlık geçirdi.

SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ

Belhanda oyuna devam edemedi ve yerini Boufal'e bıraktı. Sağ arka adalesinden sakatlanan Belhanda, sahayı sedyeyle terk etti. Faslı oyuncunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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