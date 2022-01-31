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Yorulmaz, güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Yorulmaz, güven tazeledi

Kilis Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanlığı'na yeniden Abdulgani Yorulmaz seçildi.

Kilis Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanlığı'na yeniden Abdulgani Yorulmaz seçildi.

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Salonu'nda gerçekleştirilen Marangozlar ve Mobilyacılar Odası seçiminde Divan Başkanlığı'na KESOB Başkanı Şevket Memiler, Divan Başkan Vekilliği'ne Tuhafiyeciler Odası Başkanı Tahsin Ustabaş,, kitap üyeliğe Osman Eray, Halil Gözüsürmelioğlu ile Zekeriya Güneş seçildi.

Yapılan konuşmalardan sonra seçime geçildi. Seçimlere tek liste halinde giren Abdulgani Yorulmaz, yeniden Oda Başkanlığı'na seçilirken, yönetim kurulu; Recep Keloğlu, Yusuf Kahraman, Mehmet Nuri Atmaca, Mehmet Ali Karataşlı, Yusuf Akar, Mehmet Deliçay isimlerinden oluştu.

Denetim Kurulu Üyeliklerine; M. Durmuş Seyrekoğlu, Mehmet Alıcıoğlu Ahmet Erkan Aktürk seçildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Esnaf ve Sanatkarlar, Zekeriya Güneş, Kitap, Kilis, Ekonomi, Haber

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