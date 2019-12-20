Yörsan battı mı? Yörsan iflas etti mi? Yörsan kimin? Yörsan sahibi kim?

20.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:53

Yörsan'ın konkordato ilan etmesi sonrası ülke gündemine giren ve vatandaşların merak ettiği bir konu haline gelen Yörsan, içinde bulunduğu ekonomik durum ile merak ediliyor. Yörsan battı mı, Yörsan iflas etti mi, Yörsan kimin, Yörsan'ın sahibi kim gibi soruların cevaplarının merak edildiği süreçte Yörsan'ın geleceğini ne olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yörsan battı mı? ? Yörsan kimin?

YÖRSAN NE ZAMAN KURULDU?

Yörsan'ın temelleri 1964 yılında Yörükler Gıda Limited Şirketi'nin kurulması ile atıldı. 1979 yılında Susurluk'ta bir mandıranın alımıyla beraber 1984'te inşa edilen süt ürünleri fabrikasının faaliyete geçmesiyle, Yörsan A.Ş kuruldu. Yörsan'ın, 1984'te Türkiye'nin ilk beyaz peynir fabrikasının kurulması ile devam eden gelenekten geleceğe uzanan başarılı faaliyetleri devam etti.

Yörsan, süt ve süt ürünleri kategorisinde 200'e yakın çeşidiyle geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Geleneksel peynir çeşitlerini sevenler ve yöresel tatlardan vazgeçemeyenler için geliştirdiği ürünlerle tüketicileri buluşturan Yörsan, 1996'dan bu yana Türkiye'nin dört bir yanındaki güçlü satış ağıyla lezzet tutkunlarına ulaşmaktadır. Geniş ürün yelpazesinin yanı sıra, peynir sektöründe ürün bazında en çok çeşide sahip olan firma unvanını elinde bulunduran Yörsan, aynı zamanda tüketicilerin büyük beğenisini kazanan Türkiye'nin ilk kaymaklı tava yoğurdunu ve ev yoğurdunu satışa sunan ilk marka olma özelliğini taşımaktadır.

Yörsan, yurt içindeki pazar payının yanı sıra, yurtdışına da büyük çapta ihracat gerçekleştirmektedir. Dünya markası olmayı hedefleyen Yörsan, süt ve süt ürünleri sektöründe Amerika, Japonya, Kuzey Kıbrıs ve orta doğudaki birçok ülke de dahil olmak üzere 20'den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.

1964 Yörsan kuruldu. 1970'te Peynir üretimine başlandı. 1979 Susurluk'ta mandıra kuruldu.

1984 Susurluk'ta 56.000 metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplamda 107.415 metrekarelik alanda süt ürünleri üretimine geçildi.

1985 Pastörize süt üretimine ve kültür peynirciliğine başlandı. 1999 Susurluk'ta yeni bir fabrikanın temelleri atıldı.

2002 Susurluk'taki entegre süt ve süt ürünleri fabrikası kaliteli üretimiyle, Türkiye'nin en büyük süt ve süt ürünleri fabrikalarından biri olarak hizmete açıldı.

2003 Yörsan, Tava Yoğurdunu tüketicileriyle buluşturdu. 2010 Yörsan Ev Tipi Yoğurt raflarda yerini aldı.

YÖRSAN KİMİN? YÖRSAN SAHİBİ KİM?

Yörsan, 2014'te The Abraaj Group bünyesine katıldı. Yörsan faaliyetlerini The Abraaj Group bünyesinde devam ettirmektedir.

Yörsan'ın yüzde 96 hissesi Dubaili Abraaj Grubu'nun kontrolündeki Dairy Fresh Süt Ürünleri Ve Gıda Yatırımları San. Ve Tic. AŞ'ye ait.

YÖRSAN BATTI MI?

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde üretimde bulunan Yörsan fabrikası 1 yıl kadar önce konkardato ilan etTi. Aradan geçen zaman zarfında fabrika üretime devam ederken firma tarafından iflasın istenmesine yönelik mahkemeye dilekçe verdi. Özlük haklarını alamayacaklarını iddia eden işçiler fabrika önünde toplandı. Bir işçi yaptığı konuşma ile durumu özetlerken şu ifadeleri kullandı. "2019 Aralık 10 bugün. Yörsan'dayız. Satım olacak ve iflas aşamasında. Herkes mağdur. Yaklaşık 300 kişiyiz. Satış olmasını engelliyorlar. Bazı bankalar ile anlaşma olmuyor, anlaşılması gerekiyormuş. Şu an polis ekipleri de geldi. Milletvekillerimizden yardım istiyoruz" denildi.

2019 yılının Ocak ayında ise Yörsan Gıda'nın Dubaili ana hissedarı için iflas davası açılmıştı.

YÖRSAN İFLAS ETTİ Mİ?

'Türkiye'de şirketleri bankalar mı kurtarsın yoksa devlet mi kurtarsın?' tartışması devam ederken bir üretici birliği konkordato sürecinde olan Yörsan'a talip oldu.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, Yörsan'ın geçen yıl konkordato sürecine girdiğini, şirketin durumunun başta Güney Marmara ve Ege olmak üzere tüm Türkiye'de süt sektörünü etkilediğini söyledi.

Yörsan'ın büyük bir süt tesisi olduğunu belirten Keskin, bölgedeki birçok süt üreticisinin şirkette parasının kaldığını ifade etti.

Keskin, "Yörsan kurumsal bir firma. Devletin yasalarından yararlanarak konkordato ilan ediyor. Üreticilerin ne günahı var? Üreticilerimiz burada mağdur oldu ve birlikler sayesinde bir nebze de olsa rahatladı." dedi.

Yörsan gibi büyük ve tüm Türkiye'de etkili olan bir firmanın "batmasını" istemediklerini dile getiren Keskin, "Yörsan'ın iflasının istendiğine dair haberler okuyoruz. Biz de üretici birlikleri olarak Yörsan'a ortak olmaya talibiz. Biz buraya hissedar olursak o bölgedeki üreticilerin de bir işletmesi olacak. Süt üreticilerinin ürünlerini daha iyi satabilecekleri bir yer haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Bütün bunlardan dolayı Yörsan'ın idaresinde olmak istediklerini söyleyen Keskin, "Eğer Cumhurbaşkanımız da uygun görürse burayı almak isteriz. Çünkü bu işi en iyi bilen biziz." dedi.

Keskin, Yörsan'ın daha kötü duruma gelmesini bekleyenler olduğunu, şirkete ortak olmak isterken art niyetli davranmadıklarını kaydetti.