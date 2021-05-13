Yorgunluktan hayatlarını kaybettiler!
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Yorgunluktan hayatlarını kaybettiler!

Yorgunluktan hayatlarını kaybettiler!
Haberler.com / Cengiz Büyükuncu - Haberler | Dünya

1953'den beri 6000'den fazla dağcının tırmandığı ve 311 kişinin ise dağcılık tutkusu uğruna can verdiği Everest'de, tırmanışların Covid-19 sebebiyle askıya alınması kararının ardından yeni dönemde 408 dağcıya izin çıkması ile bir dram daha yaşandı.

"Dünyanın Çatısı" olarak anılan gezegenin en yüksek noktasına Nepal'den tırmanan biri İsviçreli biri ABD'li olmak üzere iki dağcı "kar körlüğü ve yorgunluktan" öldü. Açıklamayı, tırmanışı organize eden Seven Summits Trek (Yedi Zirveye Yolculuk) isimli şirket yaptı.

ABD'li Puwei Liu (55) ve İsviçreli Abdul Waraich (41), 8849 metre yükseklikteki zirveye tırmanırken ünlü Hillary Step kayalığına ulaştıktan sonra Güney Yamacından aşağı inerken yorgunluktan hayatlarını kaybettiler.

YARDIMA KOŞTUK AMA YETİŞEMEDİK

Yapılan açıklamada şirket yöneticisi Thaneshwar Guragai, "Gıda malzemesi ve oksijen götüren ilave şerpalarla yardıma koştuk." dedi. "Ama maalesef dağcıları kurtaramadık."

KAR KÖRLÜĞÜ DE ÖLÜMLERİNDE ETKİLİ OLDU

İnstagram'dan açıklama yapan şerpa Chhang Dawa ise olayda "kar körlüğünün" de etkisinin olduğunu belirtti.

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Cengiz Büyükuncu
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