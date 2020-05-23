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Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor

Muğla ve turistik ilçelerinde hayata geçirilen proje kapsamında dikimi yapılan salep orkideleri, önemli bir gelir kapısı oldu. Yetiştiriciler, kilosu 350 liradan tohumluk olarak tüm Türkiye'ye gönderdiği bitkide talebi karşılamakta güçlük çekiyor.

23.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:20

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Itri-Tıbbı, Aromatik ve Boya Bitkilerinin Üretiminin Yaygınlaştırılıp Geliştirilmesi" projesi kapsamında Muğla'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde salep üretim çalışması yürütülüyor. Bu kapsamda kentin farklı rakımlardaki turistik ilçelerinde ekimi yapılan salep orkidesinin üreticisine gelir getirilmesi ve türün korunması hedefleniyor.

Yöre halkının geçim kaynağı oldu! Kilosu 350 liradan siparişlere yetişemiyorlar

TÜRKİYE'DE DOĞADAN KOPARILMASI YASAK

Tarım ve Orman İl Müdür Barış Saylak, salep bitkisinin 183 ülkede koruma altına alındığını, Türkiye'de ise 1996'dan bu yana doğadan toplanmasının yasak olduğunu söyledi. Muğla'da 5 ilçede 10 dekar alanda üretime devam ettikleri salebin önemli ve katma değerli bir bitki olduğunu vurgulayan Saylak, bitkinin doğada koparılması ve toplanmasının son derece ağır cezaları olduğunu dile getirdi. Sürdürülebilirlik için artık salebin tarımının yapıldığını aktaran Saylak, bir dekara yaklaşık 300 kilogram ürün alındığını ifade etti.

Yöre halkının geçim kaynağı oldu! Kilosu 350 liradan siparişlere yetişemiyorlar

KİLOSU 350 LİRA

Ülkenin zengin salep ve orkide türlerinin yıllarca kaçak sökümlerle yurt dışına kaçırıldığına dikkati çeken Saylak, "Yürütülen projeyle salep üretiminde üreticiye önemli bir gelir sağlayıp, türün devamlılığını sağlıyoruz. Salebin kilogramı 350 liradan sadece tohumluk olarak ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Şu anda talebi karşılamakta güçlük çekiyoruz. Amacımız salep ekimini artırmak" diye konuştu.

Saylak, üretilen saleplerin daha çok içecek olarak değil, yumru ve tohumluk olarak diğer illerdeki üreticilere satışının yapıldığını söyledi.

Yöre halkının geçim kaynağı oldu! Kilosu 350 liradan siparişlere yetişemiyorlar

"İLK DEFA YAPTIĞIM BU İŞTEN KEYİF ALDIM"

Salep üretimi yapmak için Datça ilçesinden tarla alan Orhan Tuncel, İstanbul'un yoğun atmosferinden kaçıp ilk olarak Bodrum'a yerleştiğini, sonrasında Datça'dan arazi satın aldığını dile getirdi. Domates ve patates ekmek istemediği için tarım personelinin yönlendirmesiyle ilçede ilk defa salep ektiğini belirten Tuncel, "İki yıldır salep üretiyorum. Şu an çok keyifli şekilde ektiğim saleple ilgileniyorum. İlk defa yaptığım bu işten çok keyif aldım." dedi.

Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor

Ekonomi Manşet

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